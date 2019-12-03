شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: 32 بنكا يقدمون "الإنترنت البنكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المشاركون في جلسة «المدفوعات الإلكترونية في مجال المرافق والخدمات»، ضمن الدورة السادسة من مؤتمر الشمول المالي والتكنولوجيا المالية «بافكس»، في إطار فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات cairo ict، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعميم تجربة وزارة المالية في ميكنة الموازنة العامة للدولة على كافة القطاعات، وأن تجربة شركات المحمول في التعامل مع ملايين المواطنين تعكس ضرورة تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والدفع الإلكتروني بهدف نشر التجربة بشكل كبير.

ومن جهته قال إسلام حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أي فينانس، إن هناك طفرة في سعي الدولة لنشر التكنولوجيا لتصبح جزءا أساسيا في حياتهم وتتحول إلى نمط حياة، وأن البنوك بدأت هذا الأمر بنشر الإنترنت البنكي والموبايل البنكي ثم انضمام مشغلي المحمول بتحفيز الدفع الإلكتروني في الفواتير.

وأضاف حسن أن الحكومة قامت من خلال وزارة المالية والبنك المركزي بوضع القوانين والتشريعات لتحفيز التحول الرقمي من خلال ميكنة المعاملات الورقية، لافتا إلى إصدار قرار إلغاء الشبكات في المعاملات الحكومية لأنها دفعت القطاع، الذي يتعامل مع الحكومة للتوجه للخدمات الإلكترونية.

وتطرق الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أي فينانس إلى قرار منع المعاملات الأكثر من 500 جنيه أن تتم بصورة تقليدية لتصبح عبر إحدى وسائل الدفع الالكتروني، مشيرًا إلى أنه تم نشر 16.500 ألف نقطة بيع الوحدات المحاسبية في الشهور الماضية والفترة الحالية تشهد نشر نقاط القبول الإلكتروني عبر «Qr code» لتتعدد حالات الدفع الإلكتروني.

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ومن جانبه قال أحمد صبري، رئيس أورنج كاش، إن الوضع الحالي في مصر لدينا 39 بنك 4200 فرع وهناك 34 مليون كارت مصرفي وهو ما يشير إلى انتشار الخدمات المصرفية، وهناك نحو 32 بنك تنشر خدمات الإنترنت البنكي، لافتا إلى أن كل هذه الخدمات تدعم تحوّل منظومة الدفع في مصر لتصبح أقل اعتمادًا على النقد الكاش، وعلى أن السوق مازال يتحمل مزيد من اللاعبين في هذا الأمر، حيث أن السوق يضم 15 مليون محفظة إلكترونية حاليًا، ومازال السوق يمتلك فرصة حيث أن 5% فقط من الدفع إلكتروني مقابل 95%كاش.

وقال أسامة عباس، رئيس فودافون كاش، إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تملك حسابات بنكية، وهو ما يتطلب تعاون المنظومة المصرية بالكامل لتشجيع المواطنين على الدفع الالكتروني، مستعرضا تجربة فودافون الناجحة في مجال دفع وشحن خطوط المحمول، الأمر الذي نريد نقلها لكل القطاعات لنشر الطرق المختلفة للدفع الإلكتروني.

وأشار عباس إلى تطبيق تجربة وزارة المالية فيما يتعلق لميكنة معاملاتها لتنتقل لكل الجهات والوزارات لتحقيق دفعة نحو التحول الرقمي، وشدد على ضرورة سهولة وسائل استخدام وسائل الدفع وتحفيزهم لاستخدام هذه الوسائل، وإقناعهم بأهمية وفائدة استخدام هذه الوسائل.

ومن جهتها قالت المهندسة شيرين السنديوني، مدير التخطيط الفني في القابضة للكهرباء، أن هناك 35 مليون مشترك مستوى قطاع الكهرباء بمختلف أنواع العدادات، وأن الوزارة تعمل على تقليل الدفع الكاش عن طريق نقاط البيع أو الموقع الإلكتروني للشركة، وأن الشركة أطلقت مشروع تجريبي للتحول الرقمي في شركة شمال القاهرة وسيتم تطبيقه على مناطق أخرى لاحقًا، مشيرة إلى أن الشركة تحاول تطوير نظم الدفع باستمرار لزيادة كفاءة التحصيل وإتاحة أكثر من وسيلة لتمكين العملاء من الدفع بسهولة ويسر.