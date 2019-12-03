شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.419 مليار جنيه.





إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، النصر للملابس والمنسوجات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، النساجون الشرقيون للسجاد،القناة للتوكيلات الملاحية، أجواء للصناعات الغذائية، المصرية للمنتجعات السياحية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للمحابس، القاهرة للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، دلتا للإنشاء والتعمير، بى انفستمنتس القابضة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.419 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 130.8 مليون ورقة مالية بقيمة 716.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15948 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5050 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.





تريليون جنيه إصدارات الأوراق الماليةكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.

وأضاف عمران، خلال لقاء صحفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لاستعراض إنجازات هيئة الرقابة المالية خلال العشر سنوات منذ إنشائها، وخططها المستقبلية، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت من 6 مليار جنيه عام 2009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2019، كما ارتفعت استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي بلغ إجمالى حجم أرصدة القطاع 193 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.6 مليار جنيه عام 2009، وبلغ حجم الأوراق المخصمة نحو 48 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 15 مليار جنيه استفاد منه 3.5 مليون مواطن.