شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "نايل سات" بعد إعلان إطلاق قمر صناعى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، بنسبة 0.55% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 5.500 دولار للسهم الواحد، بحجم تداول 522 ورقة مالية بقيمة 46.3 ألف جنيه عبر تنفيذ 3 عمليات.

جاء ذلك بعد إعلان أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، عن توقيع عقود تصنيع القمر الصناعى الجديد للشركة، الذى من المقرر أن ينطلق إلى الفضاء فى يناير 2022 حاملاً اسم نايل سات 301 ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهى عمره الافتراضى 2028 .

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وقال أنيس، خلال مراسم التوقيع إن مجلس الإدارة وافق على اختيار شركة تاليس الينا سبيس الفرنسية لتتولى تصنيع نايل سات 301 وذلك بعد أن تقدمت 4 شركات أجنبية بعروضها خلال الفترة المحددة لتلك المناقصة، وخضعت تلك العروض لفحص ومناقشة مطولة بين أعضاء لجنة اختيار الشركة المصنعة حسب الشروط الفنية التى وضعها المكتب الاستشارى العالمى الذى اختارته النايل سات لتحديد أحدث المواصفات التى وصلت إليها الأقمار الصناعية على مستوى العالم لمواكبة التطور الحادث فى هذا المجال ومنافسة ما تقدمه كافة الشركات العالمية العاملة فى مجال إطلاق وبث القنوات التليفزيونية.