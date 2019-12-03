تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء..و"البحرين" تصعد للجلسة الثالثة على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بعد صعودها 4 جلسات متتالية، نتيجة لجنى الأرباح، فيما ارتفعت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالى، وصعدت سوق الأسهم السعودية مدفوعة بصعود عدد من القطاعات القيادية.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا 2.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1540.53 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين. بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا 2.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1540.53 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 8.62% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.64%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.32%. فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.50%.

بورصة الكويت بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى السلع والبنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرا 30.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6003.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسراً 39.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6622.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.94 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 196.3 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون دينار كويتى عبر 9312 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.60%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%. Advertisements وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.67%، تليه الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.01%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.82%، ثم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.80%.

بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحا 49.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.32% رابحا 363.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7203.81 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 103.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 90 شركة. وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، فقطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%. وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.83%، ثم تبوك الزراعية نسبة 5.94%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الإنماء طوكيو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.85% ثم ساسكو بنسبة 3.45%، ثم الدرع العربى بنسبة 3%.

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