شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة أنشئت 14 مدينة جديدة للاستفادة من الثروة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، جهود الدولة فى التوسع السكانى، مشيرة إلى إنشاء الدولة لـ14 مدينة جديدة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية، قائلة إن مصر تزيد سنويا مايقرب من 2.5 مليون نسمة، موضحة أن هذه تمثل ثروة بشرية هائلة ولكنها تحتاج إلى مزيد من الخدمات واماكن ومدن لاستيعاب .

وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها فى افتتاح الدائرة المستديرة40 للجمعية الافريقية للإدارة العامة بعنوان:"إحداث نقلة نوعية فى المؤسسات العامة بأفريقيا من أجل التنمية المستدامة"، إلى إنشاء العاصمة الادارية الجديدة لافتة الى مايقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها انها ليست مجرد عزال وليست تغير مكان أنما هى تغير فى الثقافة والفكر، وذلك وجود ملف وظيفي مميكن وإصلاح منظومة الإدارة، وتقديم خدمات بأكثر كفاءة .