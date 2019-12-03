شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قطاع الاقتصاد فى مصر، اليوم الثلاثاء، 3 – 12 – 2019 عددا من الأخبار الهامة، لعل أبرزها قرار وزارة الصناعة والتجارة، بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى برئاسة محمود القيسى.

مصدر: روسيا وأوبك ستتوصلان على الأرجح إلى توافق هذا الأسبوع فى فيينا

وزير البترول: جارى الإعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية رئيس القابضة المعدنية: 6.7 مليار جنيه ارتفاعًا فى صادرات الشركات التابعة

ئيس الرقابة المالية يعلق على ضعف أداء البورصة: دورى تبسيط إجراءات القيد مبادرة جديدة.. السياحة العالمية تٌرشد ذوى الاحتياجات الخاصة لمقاصد سياحية مناسبة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 فى مصر جنيه واحد

إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى برئاسة محمود القيسى Advertisements انطلاق المائدة المستديرة للجمعية الأفريقية بمشاركة 400 ممثل من دول القارة

وزارة قطاع الأعمال: تخطيط موارد 60 شركة قابضة لاستعادة الريادة العالمية