موجز أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قطاع الاقتصاد فى مصر، اليوم الثلاثاء، 3 – 12 – 2019 عددا من الأخبار الهامة، لعل أبرزها قرار وزارة الصناعة والتجارة، بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى برئاسة محمود القيسى.
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إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى برئاسة محمود القيسى
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