شكرا لقرائتكم خبر عن كله توماتيكى.. طلعت مصطفى تكشف أحدث تطبيقات المدن الذكية بمعرض كايرو اى سى تى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المتابعون لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، مشاهدة أجنحة ضخمة من كافة الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن الدورة الحالية شهدت مشاركة مجموعة طلعت مصطفى- أفضل مطور عقارى فى مصر- بجناح ضخم لفت انتباه كافة زوار المعرض.

ولم يجذب جناح مجموعة طلعت مصطفى، انتباه زوار معرض Cairo ICT، فقط بسبب أن نشاط المجموعة فى العقارات والسياحة يختلف عن طبيعة المعرض المتخصص فى التكنولوجيا، ولكن أيضاً بسبب تصميم الجناح ومساحته ولذا لاقى الجناح إقبال كثيف من الزوار فى الساعات الأولى من فتح المعرض أمام الجمهور.

أما داخل الجناح، كشفت مجموعة طلعت مصطفى عن العديد من المفاجآت السارة للقطاع العقارى فى مصر، فلأول مرة يركز مطور عقارى خاص على تطبيق مفهوم المدن الذكية، إذ عرضت الشركة أحدث التقنيات المستخدمة فى مشروعاتها المختلفة، بداية من كاميرات مراقبة أمنية ببصمة الوجه على البوابات، هى ذاتها المستخدمة في عدد كبير من المطارات المتقدمة حول العالم، وتتيح تلك الكاميرات ليس فقط منع دخول الغرباء غير المرغوب فيهم أو يواجهون ملاحقات أمنية إلى الأماكن غير المسموح لهم بدخولها، بل أنها أيضا تسمح برصدهم عبر الكاميرات لمعرفة الغرض من دخولهم للمكان ثم القبض عليهم في نقطة معينة، وهو ما يشعر سكان مشروعات طلعت مصطفى بانسيابية وفعالية وكفاءة في أداء الخدمة، حيث تتحكم المعدات الذكية في دخول وخروج سكان المدينة عبر رصد بصمة الوجه في البوابات.

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كما عرضت مجموعة طلعت مصطفى، أحدث الأنظمة فيما يتعلق بري الحدائق والمناطق الخضراء في المشروعات السكنية، والتى تعمل على الري وفقا لمعادلات دقيقة تأخذ في الاعتبار تجنب البخر واختيار أوقات متزامنة للري وفقا لدرجة الحرارة وشروق وغروب الشمس وغيرها، وتتغير تلك المعادلات تلقائيا وفقا لتغير المعطيات، مما يساعد فى الحفاظ على الموارد المائية ويحقق أعلى فاعلية.

وانطلقت النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالإضافة إلى جميع الفعاليات الضخمة المقدمة بالمعرض، أثبت Cairo ICT موقعه كمنصة غنية بالفعاليات، حيث ينعقد هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل بمشاركة كبرى الشركات فى هذا الصدد وفى مقدمتها مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة.