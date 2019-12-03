شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال: تخطيط موارد 60 شركة قابضة لاستعادة الريادة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستعرض المسعود، الذى شارك فى الجلسة نيابة عن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، المحاور قائلا:« يتمثل المحور الأول فى إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقدم تم الانتهاء منه فى أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بمكتب PWC لمشاركة خبرته فى أفضل الممارسات العالمية، والتى تم صياغتها لتناسب السوق المصرى وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك فى هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال فى مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة فيما يتضمن المحور الثانى اختيار شركاء تكنولوجيا ومتكاملى خدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وأعلن أنه تم الانتهاء الأسبوع الماضى من أكبر مناقصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر و اختيار تكنولوجيا ساب و مايكروسوفت مع متكاملى خدمات هم فايبر مصر، ووادى النيل وأتوس".

وأضاف مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتكنولوجيا: «المحور المحور الثالث هو تطوير البنية التحتية للشركات عن طريق بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذى سيبدأ فى الشهر الحالى فيما يتضمن المحور الرابع إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحوّل الرقمى و إدارة هذه المنظومة، وجارى بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق القدرة على إدارة هذه المنظومة المتكاملة».

ووجّه مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتكنولوجيا، الشكر لكوادر قطاع الأعمال العام، التى شاركت بجهدها الوافر للوصول لهذه الرحلة، مشيرا إلى أنه يتبقى لنا البدء فى تنفيذ المشروع والمتوقع فى غضون أسابيع قليلة بعد الانتهاء من إبرام العقود مع الشركات المختلفة، والذى يتوقع أن يتم الانتهاء منه فى خلال عام ونصف العام.

بدورها قالت المهندسة هدى منصور، مدير عام شركة ساب مصر للحلول الرقمية، إن رؤية وزارة قطاع الأعمال والإصرار الذى رأيناه على انتهاء المشروع خلال 7 أشهر فقط يدل على التوجه، الذى تتبناه الدولة نحو التحول الرقمى على الرغم من أن أى تحوّل تكنولوجى لابد وأن يصاحبه تخوف من جانب الشركات، مؤكدة على رؤية ساب كشركة عالمية، تتمثل فى إدارة المؤسسات حيث تطلع إلى النهوض بالشركات المصرية وخاصة القابضة وتحويل هذه الشركات، التى كانت لها بصمة واضحة فى مختلف القطاعات كشركة الغزل والنسيج وجعلها تستخدم التكنولوجيا الخاصة بـ«ساب» بهدف الارتقاء بها ووضعها من جديد على طريق الساحة العالمية عن طريق أنظمة ال ERP والذى تنظم وتحدد خطط العمل لرفع الكفاءة الإنتاجية بهدف استعادة الريادة لبعض الشركات.

أضافت منصور أن الشركة قررت وضع خطط نمو بسبب الاستقرار فى السياسات وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى لذلك ضاعفنا استثماراتنا خاصة فى الكوادر البشرية فى مصر ولدينا خطة لزيادتها 3 أضعاف خلال الفترة القادمة فضلا عن تنظيم العديد من الندوات لرفع الوعى فى 22 محافظة للوقوف على أهمية الابتكار والصعوبات، التى تواجه أهالى المحافظات وطرح الأفكار الجديدة، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص يساهم فى النهوض بمصر ويوفر المزيد من فرص العمل.

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من جانبه أكد أحمد عبد اللطيف، المدير الإقليمى للأسواق النامية والمشروعات الصغيرة بالشرق الأوسط لشركة مايكروسوفت، أننا نرى أن المجهود المبذول من كافة الجهات سواء حكومية أو من القطاع الخاص يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق التحول الرقمى خاصة، وأن دورنا كشركة مايكروسوفت ليس قاصرًا فقط على تواجد التكنولوجيا وإنما لتطوير وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات العالمية، ولدينا خبرة فى التعامل مع الحكومة منذ إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية.

أضاف عبد اللطيف أن الشركة قامت بتدريب كوادر بشرية كثيرة داخل الحكومة مما خلق لنا تنافسية خاصة، وأن الشركة تتواجد فى مصر ليس فقط لخدمة مصر وإنما لخدمة المنطقة ككل، مشيرًا إلى فوز مايكروسوفت فى مناقصة وزارة قطاع الأعمال بتطوير أعمال 4 شركات من الشركات القابضة بأحدث الأنظمة التكنولوجية مما ينعكس على أدائها فى مختلف القطاعات الحيوية مثل السياحة والأدوية، مؤكدًا على أن هدفنا نقل التكنولوجيا والتأكد من استخدامها بالشكل السليم، وتدريب وتأهيل الكوادر.

ومن جهته قال أسامة القعدان، نائب رئيس شركة فايبر مصر، إن الشركة لها تواجد إقليمى ونجاحها مبنى على أكثر من ركيزة ولديها رؤية متكاملة بين الخطط وأجندة وسياسات الدولة عمن طريق التحالفات الاستراتيجية، التى نقوم بها كما أن الفوز بالمشاريع جزء مهم ولكن الأهم فى تنفيذ هذه المشاريع هو اتباع خطط واستراتيجية معينة واستخدام كوادر فنية عالية التدريب، مشيرًا إلى أن القدرة على تنفيذ المشاريع يتطلب هيكلة مؤسسات تكون قادرة على تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التكامل بين جميع الجهات القائمة على المشاريع.

أضاف القعدان أن الأهداف، التى نضعها نحددها بناء على واقعيه السوق ونعمل على كل قوتنا مع شركائنا لتنفيذها فى مدة زمنية محددة، مشيدًا بخطوة تنظيم المناقصة، التى يجب أن يحتذى بها فى جميع الوزارات، وهو ما سيتبعها خطوات أخرى، كما أننا نفتخر كوننا جزء من الشركات، التى نفذت المرحلة الأولى من مشروع التعليم الإلكترونى عن طريق تطوير المدارس وإتاحة الامتحانات إلكترونيا لأكثر من 500 ألف طالب من شهر مايو الماضى، مؤكدًا أن فايبر مصر تعمل على نوعيات مختلفة من المشروعات كلها تصب فى النهاية إلى تحقيق التحول الرقمي.

فيما توجّه المهندس إيهاب سعد، رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة وادى النيل، بالشكر لوزير قطاع الأعمال لإتاحة الفرصة لهم للاشتراك فى هذا المشروع القومى خاصة، وأن دعم كافة وزارات الدولة هو هدف الشركة، التى تتطلع لأن تكون أحد الأدوات، التى تستخدمها الوزارة فى تطوير قطاع الأعمال، مشيرًا إلى استهدافهم الوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو مساعدة الحكومة فى تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين ووضع معيار لتطوير أنظمة العمل والوصول إلى المرحلة النهائية من التنفيذ فى التوقيتات المحددة بأعلى جودة.

وقال سعد إن استراتيجيتنا داخل السوق تتمثل فى دعم كافة الوزارات فى هذا تطوير الأعمال وكذلك لها العديد من قصص النجاح على مستوى التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التحوّل الرقمى فى أغلب وزارات الدولة مثل الكهرباء والصحة التموين بمختلف قطاعاتهم ونتطلع أن تكون وزارة الأعمال قصة نجاح تقتدى بها كافة الجهات الأخرى.