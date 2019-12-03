نقابة الكيماويات: الأسمدة تساهم فى توفير العملة الصعبة ولابد من دعمها

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جاء ذلك خلال مؤتمر اليوم، حول التحديات التى تواجه الصناعة بحضور، محمد وهب الله امين عام اتحاد عمال مصر، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، وعماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية ولفيف من القيادات ورؤساء الشركات.
وأشار إلى أن شركات الأسمدة عانت من تقادم الآلات، وتحتاج لاستثمارات ضخمة لتطويرها، مما يتطلب تدعيمها، والوقوف بجانبها وتنظيم منح التراخيص.
أشار عماد حمدى، أن من أبرز توصيات المؤتمر، هو خفض سعر الغاز لمصانع الأسمدة وفق الأسعار العالمية، وإعادة النظر فى بيع الأسمدة بأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة، وبيعها على الأقل بسعر التكلفة، مع تخفيض رسوم الصادر لمنح المنتجات قدرة كبيرة على المنافسة العالمية، علاوة على تطوير شركات قطاع الاعمال خطوط الانتاج لتقلقل التكلفة وارسال بعثات للخارج مع تعميق الصناعة وتوعية المزارعين باستخدام الاسمدة، لافتا انه سيتم عقد مؤتمر لمناقشة خطة تطوير قطاع الاعمال خاصة تعديلات القانون والتى لا بد الا تتم بمعزل عن اتحاد العمال كحق أصيل له.
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