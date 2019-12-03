شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المائدة المستديرة للجمعية الأفريقية بمشاركة 400 ممثل من دول القارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة بعنوان :"إحداث نقلة نوعية في المؤسسات العامة بأفريقيا من أجل التنمية المستدامة"، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتى تستضيفه مصر فى الفترة بين 3 إلى 6 من ديسمبر الجارى بمشاركة أكثر من 400 ممثل عن دول القارة الأفريقية.
وتتضمن جلسات اليوم جلسة بعنوان رسائل التضامن من شركاء التنمية.
ويشارك في المؤتمر عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف ووكالات الحوكمة ومسئولين من القطاعين العام والخاص وباحثون من معاهد تطوير الإدارة والأكاديميين فضلًا عن مشاركة الوزراء المنتمون إلى مجالات الحكومة المحلية والإقليمية والوطنية وعدد من القيادات المدنية من نطاق واسع من المجتمع ومهنيون ومشاركون شباب من المهتمين بالإدارة العامة.
ومن المؤسسات المشاركة الشبكة الأفريقية لمديري الموارد البشرية في القطاع العام، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا والأكاديمية التابعة لها – الأكاديمية الأفريقية للحكم المحلي، القمة العالمية للحكومات، معهد التطوير التنظيمي، الجمعية الأمريكية للإدارة العامة، المعهد الدولي للعلوم الإدارية، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.
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