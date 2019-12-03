شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسماك: استقرار الأسعار فى الأسواق والبلطى يسجل 26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 3-12-2019 استقرار في جميع الأصناف، بحسب شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية.

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23-26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، وفق الأسعار المقررة بسوق العبور.

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كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها ، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.