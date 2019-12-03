شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي للمكتبات" تفتتح معرضها الثاني للعلامة التجارية "ميني قود" بمدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها، اليوم الثلاثاء، معرضاً جديداً للعلامة التجارية "ميني قود" بمدينة الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن هذا المعرض هو المعرض الثاني للعلامة التجارية (ميني قود)، والمعرض السادس من إجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

وبحسب البيان، يقع المعرض بحي الياسمين - طريق أنس بن مالك- ، وتبلغ مساحته 323 مترا مربعا، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض مبلغ 1.152 مليون ريال.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يضم أكثر من 10 آلاف صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتى ذلك إستمراراً لخطة التوسع التى تتبناها الشركة فى قطاع التجزئة والكماليات.

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ويُذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) قامت، في 11 نوفمبر الماضي، بإدراج وبدء تداول أسهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة "أبو معطي" قد تم إدراجها بالسوق الموازي "نمو"، مع انطلاق السوق بتاريخ 26 فبراير 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الربع الثاني في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض الايرادات الاخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير العقاري.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.