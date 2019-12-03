شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "الوطنية للبناء والتسويق" 20 ألف ريال لمخالفة قواعد الطرح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق، لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة لم تُفصح عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 27 أكتوبر 2019.

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وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال في الربع المُقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى زيادة المبيعات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.7% إلى 56.4 مليون ريال بالربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 40.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح 19.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 20.1 مليون ريال بالفترة المُقابلة من العام 2018.