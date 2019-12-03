شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تعتزم استثمار مليار دولار في طرح أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الحكومة الكويتية استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو السعودية"، إذ يأتي قرار الكويت بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب "أرامكو" ، بحسب "العربية".

وأعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وأتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسِقين الرئيسيين لطرح أرامكو، في وقت سابق أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

وأعلن المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون للاكتتاب الأولي لـ"أرامكو" في وقت سابق عن نتائج الاكتتاب للأيام الـ12 الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 166.275.447.560 ريالًا.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

Advertisements

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.