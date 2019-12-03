شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري السعودي": إيداع 1.01 مليار ريال بحسابات مستفيدي "سكني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن إيداع نحو 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

وخصص الصندوق 268 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 748 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وبلغ إجمالي المبالغ من قبل الصندوق نحو 10.490 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها مبلغ 2.099 مليار ريال أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل المدعوم".

وأودع الصندوق 8.391 مليار ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وإجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" منذ بداية برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

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وأعلن الصندوق في وقت سابق، إيداع نحو 1.365 مليار ريال بحسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وذكر الصندوق في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، أن 235 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد واصل تسلم عدد من الأراضي السكنية المجانية وذلك للمستفيدين من البرنامج بمحافظة الحناكية الذين جرى التخصيص لهم بالدفعات الشهرية الماضية.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.