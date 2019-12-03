شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" ترفع أسعار الخام الخفيف للعملاء الآسيويين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات يناير 2020 للمشترين الآسيويين.

وزادت الأسعار بمقدار 30 سنتاً للبرميل مقارنة مع أسعار شهر ديسمبر الجاري، ليصبح بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بحسب وكالة رويترز.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام لشحنات ينايرالمقبل المتجهة إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا بخصم 1.85 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض قدره 1.80 دولار للبرميل عن شحنات ديسمبر الجاري.

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وأبقت أرامكو سعر بيع شحنات الخام العربي الخفيف لشهر يناير المقبل إلى الولايات المتحدة بدون تغيير عن ديسمبر الجاري، عند علاوة قدرها 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.

وكشفت "أرامكو" في أكتوبر الماضي عن اتفاق لشراء حصة بمشروع للتكرير والبتروكيماويات بشرق الصين.

وكانت أرامكو قد وقعت في سبتمبر من العام الجاري اتفاقا طويل الأجل مع شركة تشجيانغ رونغ شنغ المشغلة للمشروع لتوريد النفط الخام.

ودعا أمين الناصر - رئيس "أرامكو السعودية"، وكبير إدارييها التنفيذيين -في عام 2016 إلى دخول مرحلة تاريخية جديدة لتفعيل التعاون الاستثماري بين السعودية والصين بمجال الطاقة وتكوين شراكة استراتيجية.