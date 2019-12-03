شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تهبط بشكل حاد في بداية الجلسة..و"الداو جونز" يتراجع 400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو حاد متأثرةً بزيادة عدم اليقين المرتبط بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتبتعد "وول ستتريت" عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ربما يتأجل إلى العام المقبل بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

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وأضاف بأن الصين تريد صفقة تجارية الآن، وهو ما سيجعل إدارته تنظر في الأمور خلال الأيام القادمة وترى ما إذا كانت هناك صفقة عادلة ومرصية له من عدمه.



ويرى محللون أن انتهاء أزمة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين أصبح بعيد المنال في ظل تعنت الطرفين وعدم وجود اتفاق ملزم وقابل للاستدامة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 400 نقطة) إلى 27380 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 8464 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3076 نقطة.