شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تتوقف عن الارتفاع ولا تزال قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم ولا يزال المعدن الصناعي قريب من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، وذلك في ظل القلق بشأن المعروض في الأسواق العالمية بالإضافة إلى متابعة التطورات التجارية.



ولا يزال البلاديوم يجذب الطلب من المستثمرين على الرغم من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك على الطلب، ويرى محللون أن البلاديوم سوف يسجل ألفي دولار للأوقية قبل أن يفعلها الذهب.

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ويستخدم البلاديوم في صناعة مكونات وأجزاء بالسيارات تهدف لتقليل انبعاثات الكربون، ونتيجة القلق بشأن المعروض منه في الأسواق العالمية، قفز سعره بأكثر من 47% منذ بداية الجاري حتى أمس.



وكانت أسعار البلاديوم قد تجاوزت أمس 1860 دولار للمرة الأولى على الإطلاق ويواصل المعدن الصناعي مستوياته القياسية يوما تلو الآخر منذ الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1820.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1834.8 دولار وأقل سعر عند 1815.3 دولار.