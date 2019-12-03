شكرا لقرائتكم خبر عن لتوطين الوظائف .. وزير العمل يلغي النطاق الأصفر في « نطاقات» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن القرار – الذى حصلت اليوم على نسخة منه - نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، على أن يطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات.
وأكد القرار أنه سيتم العمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1441هـ.
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