شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض متأثرة بـ "تعليقات ترامب" والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا بـ 281.06 نقطة أو 1.01 %، إلى 27501.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 26.46 نقطة أو 0.85 %، إلى 3087.41 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 107.27 نقاط أو 1.25 بالمئة عند الفتح إلى 8460.72 نقطة.
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