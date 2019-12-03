شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تغرم الوطنية للبناء 20 ألف ريال والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق آخر أعلنت شركة طيبة للاستثمار، عن توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع فندق شيراتون طيبة بين شركة طيبة للاستثمار وشركة ماريوت العالمية، وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة ( المرفقة ) التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها وإيذاناً بإشراقة الاستثمار المستقبلي لطيبة.
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