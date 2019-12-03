شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تغرم الوطنية للبناء 20 ألف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق، لمخالفتها الفقرة (1) من المادة 90 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30م خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 27 أكتوبر.

وفى سياق آخر أعلنت شركة طيبة للاستثمار، عن توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع فندق شيراتون طيبة بين شركة طيبة للاستثمار وشركة ماريوت العالمية، وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة ( المرفقة ) التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها وإيذاناً بإشراقة الاستثمار المستقبلي لطيبة.