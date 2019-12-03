ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحا 49.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.32% رابحا 363.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7203.81 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 103.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 90 شركة. Advertisements وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، فقطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%. وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.83%، ثم تبوك الزراعية نسبة 5.94%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الإنماء طوكيو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.85% ثم ساسكو بنسبة 3.45%، ثم الدرع العربى بنسبة 3%.

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