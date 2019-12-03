تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى السلع والبنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرا 30.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6003.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسراً 39.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6622.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسراً 14.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.94 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 196.3 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون دينار كويتى عبر 9312 صفقة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.60%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%. وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.67%، تلاه الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.01%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.82%، ثم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.80%.

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