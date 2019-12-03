شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا 2.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1540.53 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 8.62% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.64%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.32%. Advertisements فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.50%.

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