شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: رؤيتنا إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على إدارة المشروعات الكبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعطى اهتماماً كبيرا لتأهيل العنصر البشرى ورفع كفاءته وتنمية مهاراته من خلال برنامج التنمية البشرية الجارى تنفيذه بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار إلى أن هذا البرنامج وضع ضمن أولوياته تبنى مبادرة لإعداد جيل من الكفاءات والقيادات الشابة المؤهلة علمياً وعملياً بمختلف مجالات صناعة البترول والغاز والقادرين على إدارة المشروعات الكبرى التي ينفذها القطاع حالياً في كافة المجالات وتحقيق أداء متميز لتلك المشروعات والتوسعات الجديدة سواء في مجالات الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أو التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية والتي تعد ركيزة أساسية تعول عليها الدولة لاستمرار تحقيق اعلى معدلات النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال تعقيب الوزير في ختام جلسة التحول الرقمى في البترول والغاز بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ict 2019 والتي شهدت حضورا مكثفاً من قيادات قطاع البترول وشركات البترول المصرية والشركات العالمية العاملة في مصر .

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وأضاف أن الوزارة تعمل ايضاَ على تأهيل كوادر وقيادات شابة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال برنامج متخصص ينفذه استشارى عالمى بتكلفة مليون دولار للمساهمة في اعدادهم بشكل احترافى ومواكبة افضل الممارسات والنظم في مجال السلامة، مؤكدا على أهمية برنامج التحول الرقمى الذى يتم تنفيذه حالياً لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والنظم التكنولوجية في تحقيق اعلى درجة من الكفاءة في الأداء وإتاحة المعلومات للمساعدة على اتخاذ القرار الملائم في التوقيت الأمثل .

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول والتي شرعت الوزارة في إعدادها وتنفيذها منذ 3 سنوات ساهمت في فتح افاق جديدة للعمل البترولى والتوسع في الأنشطة وخلق مجالات واهداف جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا من خلال وضع رؤية للتطوير والتحديث والبدء في ترجمة أهدافها فعلياً من خلال المشروعات والبرامج المنفذة حالياً .

وأكد أهمية الإسراع بوتيرة العمل على كافة الأصعدة لتنفيذ رؤية الوزارة وما يرتبط بها من برامج ومشروعات طموح للوصول إلى نتائج ملموسة في اسرع وقت تعود بالفائدة على الاقتصاد.