مصدر: روسيا وأوبك ستتوصلان على الأرجح إلى توافق هذا الأسبوع فى فيينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع على موقف روسيا، إن موسكو وأوبك ستتوصلان على الأرجح إلى توافق في محادثات تُجرى في الأسبوع الحالي في فيينا.
وأضاف المصدر ، أن موسكو ، وأوبك ما زالتا بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن بضع مسائل حول الحصص وكيفية حساب مكثفات الغاز الروسية في إجمالي إنتاج روسيا من السوائل.
وترغب موسكو في استثناء المكثفات من حصتها.
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.
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