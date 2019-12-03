شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: روسيا وأوبك ستتوصلان على الأرجح إلى توافق هذا الأسبوع فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع على موقف روسيا، إن موسكو وأوبك ستتوصلان على الأرجح إلى توافق في محادثات تُجرى في الأسبوع الحالي في فيينا.

وأضاف المصدر ، أن موسكو ، وأوبك ما زالتا بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن بضع مسائل حول الحصص وكيفية حساب مكثفات الغاز الروسية في إجمالي إنتاج روسيا من السوائل.

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وترغب موسكو في استثناء المكثفات من حصتها.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.