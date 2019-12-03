شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للهبوط بعد تعليقات "دونالد ترامب" عن الصفقة التجارية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي هذا التراجع بعد تعليقات الرئيس الأمريكي عن الصفقة التجارية مع الصين ،وقبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،ويكبح توسيع الخسارة ضغط المملكة العربية السعودية على منتجي تحالف "أوبك بلس" لإجراء تعميق فى تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع هذا الأسبوع ، بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو "أكبر شركة نفط فى العالم".

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.55$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.92$، وسجل أعلى مستوي عند 56.41$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.50$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.94$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.38$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.3% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 55.04$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، وحققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.3%.

بخلاف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ،تحققت تلك المكاسب بدعم بيانات صينية إيجابية ،أظهرت اتساع نشاط المصانع خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، فى علامة إيجابية لأكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه من قد يكون من الأفضل الانتظار حتى بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2020 لإبرام صفقة تجارية مع الصين.

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تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

قال مصادر مطلعة إن منظمة أوبك وحلفاءها المعروف بتحالف "أوبك بلس " يدرس خطة لتعميق خفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل بواقع 400 ألف برميل يوميا مع تمديد التخفيضات ثلاثة أشهر أخرى حتى حزيران/يونيو 2020.

وأضافت المصادر إن المملكة العربية السعودية تضغط لتنفيذ تلك الخطة ،بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو بسوق الأوراق المالية ، لكن من غير الواضح حتى الآن وجود إجماع داخل التحالف لتنفيذ تلك الخطة.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يكون الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بناءا ،لكن أضاف أن موسكو لم تتخذ موقفا واضحا حتى الآن.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط يتطلب تمديد تخفيضات أوبك لفترة أخرى ،وأن التمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط سيوفر دعم ضئيل للأسعار".