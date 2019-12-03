شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات التصنيع الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وذلك بعد بيانات التصنيع الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت مرة أخرى احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 97.75 نقطة الأدنى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.89 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.94 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بعد بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

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قال المعهد الأمريكي لإدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر نشاط المصانع الوطنية انخفض 0.2 نقطة إلى 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، بأقل قراءة منذ حزيران/يونيو 2009 ،ليسجل القطاع رابع شهر من الانكماش دون مستوي 50 نقطة ،توقع الاقتصاديون مستوي 49.2 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 48.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

عززت تلك البيانات مجددا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه هذا الشهر ، خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

وتجددت أيضا المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأكبر فى العالم ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين عن تعريفة جمركية على واردات الصلب و الألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ، الأمر الذي أثار مرة أخرى مخاوف توترات التجارة العالمية.