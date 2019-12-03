- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات التصنيع الضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وذلك بعد بيانات التصنيع الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت مرة أخرى احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.
تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 97.75 نقطة الأدنى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.89 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.94 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بعد بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.
قال المعهد الأمريكي لإدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر نشاط المصانع الوطنية انخفض 0.2 نقطة إلى 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، بأقل قراءة منذ حزيران/يونيو 2009 ،ليسجل القطاع رابع شهر من الانكماش دون مستوي 50 نقطة ،توقع الاقتصاديون مستوي 49.2 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 48.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.
عززت تلك البيانات مجددا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه هذا الشهر ، خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.
وتجددت أيضا المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأكبر فى العالم ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين عن تعريفة جمركية على واردات الصلب و الألومنيوم من البرازيل والأرجنتين ، الأمر الذي أثار مرة أخرى مخاوف توترات التجارة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات التصنيع الضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.