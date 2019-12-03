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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ،يأتي هذا الارتفاع استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى نشاط طلب المعدن كملاذ آمن بعد هبوط أسواق الأسهم العالمية.
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,470.84$ الأعلى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,462.17$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,459.81$.
فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام ، مع توقف مؤقت لعمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.75 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الهبوط بعد بيانات ضعيفة صادرة بالأمس فى الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية والذي سجل خلال تشرين الثاني/نوفمبر رابع انكماش شهري على التوالي ،بأقل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2009 ،الأمر الذي عزز مجددا احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.
وبخلاف هبوط مستويات الدولار ، يدعم أسعار الذهب ،نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وهبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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