شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني فى ظل ضغط سعودي لتعميق تخفيضات الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع ، فى ظل ضغط المملكة العربية السعودية على منتجي تحالف "أوبك بلس" لإجراء تعميق فى تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع هذا الأسبوع ، بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو "أكبر شركة نفط فى العالم".

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.41$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.92$، وسجل أدنى مستوي عند 55.92$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 61.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.94$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.86$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.3% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 55.04$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، وحققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.3%.

بخلاف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع ،تحققت تلك المكاسب بدعم بيانات صينية إيجابية ،أظهرت اتساع نشاط المصانع خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، فى علامة إيجابية لأكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم.

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قال مصادر مطلعة إن منظمة أوبك وحلفاءها المعروف بتحالف "أوبك بلس " يدرس خطة لتعميق خفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل بواقع 400 ألف برميل يوميا مع تمديد التخفيضات ثلاثة أشهر أخرى حتى حزيران/يونيو 2020.

وأضافت المصادر إن المملكة العربية السعودية تضغط لتنفيذ تلك الخطة ،بهدف دعم السوق إيجابيا قبل إدراج شركة أرامكو بسوق الأوراق المالية ، لكن من غير الواضح حتى الآن وجود إجماع داخل التحالف لتنفيذ تلك الخطة.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يكون الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بناءا ،لكن أضاف أن موسكو لم تتخذ موقفا واضحا حتى الآن.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط يتطلب تمديد تخفيضات أوبك لفترة أخرى ،وأن التمديد لمدة ثلاثة أشهر فقط سيوفر دعم ضئيل للأسعار".