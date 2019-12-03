شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى منتدى المقاولات .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً فعاليات منتدى المقاولات 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية (ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات)، بمقر الغرفة الرئيس بالدمام ، حيث يبحث الملتقى عددا من الموضوعات التي تهم القطاع، وما يشهده من تطورات فرضتها معطيات رؤية المملكة 2030.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي الرعاية الكريمة لهذا المنتدى من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ما يؤكد حرص سموه على دعم ورعاية كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، وخدمة المواطنين ، خصوصا شريحة المستثمرين ومن بينهم العاملين في قطاع المقاولات.

وأوضح الخالدي أن المنتدى يعد أحد ابرز الفعاليات التي تنظمها الغرفة، وتسعى من خلاله لقراءة المشهد الاقتصادي العام، واستشراف المستقبل، وتحديد الصورة الحقيقية التي تشهدها البلاد على ضوء رؤية المملكة 2030 ، وذلك بهدف تجسيد المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في العملية التنموية الشاملة، وأبرز مصاديقها قطاع البناء والتشييد، الذي يتحمله المستثمرون في نشاط المقاولات بمختلف أنشطته ومجالاته، في الأنشاء والإشراف والصيانة وغيرها ، لافتا إلى مشاركة بارزة ضمن فعاليات المنتدى من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص .