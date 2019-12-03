شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 130.8 مليون ورقة مالية بقيمة 716.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15948 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5050 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.
وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
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