شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل الروسية: من الخطأ زيادة تخفيضات إنتاج النفط فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذى لشركة لوك أويل، ثانى أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، إنه لن يكون من الملائم زيادة تخفيضات إنتاج النفط فى فصل الشتاء على الأخص بالنسبة لروسيا.

وتأتي تصريحات رئيس لوك أويل المسجلة الأسبوع الماضي والتي نُشرت اليوم الثلاثاء، قبل أيام من اجتماع أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط من بينهم روسيا في فيينا لبحث تحركهم القادم المشترك بشأن سوق النفط العالمية.

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وقال علي كبيروف إنه سيكون بمقدور روسيا استعادة إنتاج النفط في الآبار، التي توقفت على نحو طوعي في إطار المساعي الخاصة بخفض الإنتاج، "في ستة أشهر فقط" بسبب الأوضاع القاسية في الشتاء.

وقال إن سعر النفط الحالي عند ما يتراوح بين 63 و64 دولارا للبرميل مناسب لكل من المنتجين والمستهلكين، مكررا أنه يأمل في أن تجتمع أوبك وحلفاؤها في مارس مجددا قبل انتهاء أجل الاتفاق الحالي.