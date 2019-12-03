شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالرقابة المالية: تقدم شركتين لإصدار أول صكوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركتين لإصدار أول صكوك فى مصر، وهما شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، والثانية شركة مقاولات بقيمة 2 مليار جنيه، متوقعا إتمام الإصدار الأول للصكوك خلال شهر يناير المقبل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت يوم 31 يوليو الماضى، الدليل الاسترشادى عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة فى سوق رأس المال، وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحاً مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمثل هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.

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وفى إشارة لما سبق وتوقعت "موديز" للأبحاث وخدمات المستثمرين التابعة لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى دخول مصر سوق إصدارات صكوك التمويل الإسلامية خلال العام الحالى 2019، كواحدة من أدوات التمويل التى تشهد تنامياً عالمياً فى السنوات الأخيرة .

وأوضح عمران، أن الصكوك لها أهمية كبيرة فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصرى ومسايرة التغيرات الدولية فى أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى لذا تعمل الهيئة على أن يتم البدء فى إصدارات الصكوك حتى تحتل مصر مكانتها فى سوق الصكوك العالمى.