شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة «المواد العازلة» تستغيث بالحكومة لتوفير خامات البيتومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن وجود عجز شديد في توريد خام البيتومين 70 و60 والطري للمصانع.
وأكد أن الشعبة ناشدت وزيرا البترول والتجارة والصناعة بجانب رئيس الهيئة العامة للبترول في استغاثة عاجلة لتوريد حصص المصانع من البيتومين حتي لا تتوقف عن العمل.
وأوضح "الدسوقي"، أن توقف توريد البيتومين سيؤثر بشكل كبير على وفاء المصانع بالتزاماتها نحو تنفيذ المشاريع القومية الكبري للدولة وتجاه عملائها مما يهدد بتشريد العمالة وتوقف الانتاج والتصدير، معرباً عن أملة فى تدخل الدولة سريعا لتوفير احتياجات المصانع من البيتومين حتي لا تتوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر نحو 15 مصنع في قطاع المواد العازلة من العزل الحراري والمائي والصوف الصخري من بينها 5 مصانع تقوم بالتصدير و10 مصانع اخري للانتاج المحلي، لافتا أن استمرار عجز توريد البيتومين يهدد المصانع بخسائر كبيرة نتيجة لفقدانها عملائها بأسواق التصدير والسوق المحلية.
وأكد رئيس الشعبة، أن قطاع المواد العازلة يعانى بشدة من مشكلة عدم انتظام توريد الخامات من البيتومين في تلبية الطاقات الإنتاجية للمصانع، فى ظل وجود زيادة فى الطلب المحلي والتصديري من جانب الشركات المحلية العاملة فى قطاع عزل البيتومين.
وأكد أن الشعبة ستعمل على حل هذه المشكلة بشتي الطرق من خلال غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات فضلاً عن رفع مستوي المواصفات القياسية لحماية الصناعة الوطنية والتي تأتي في أطار استراتيجية الشعبة لتنمية وتطوير القطاع التي تستهدف مضاعفة صادرات القطاع ورفع نسبة تعميق المكون المحلى به إلى ما لا يقل عن 90% بحلول 2020، مقارنة بنحو 70% حاليا.
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