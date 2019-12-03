الإحصاء: قطاع الكهرباء يستحوذ على أعلى نسبة تنفيذ بالمشروعات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نسبة الاستثمارات المنفذة على مستوى قطاع الكهرباء أعلى نسبة تنفيذ خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، وذلك بنسبة 18.2% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بنسبة 15.3% خلال نفس الفترة من العام المالي.
وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هي المعنية بمتابعة ملف الاستثمارات الحكومية التي تنفذها الحكومة خلال العام المالي، والتي تشهد ارتفاعا مضطرد منذ سنوات.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع النقل والتخزين حل في المركز الثالث في نسبة المشروعات المنفذة به خلال الفترة المذكورة من العام المالي 2018/2019، بنسبة 7.9% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 7.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.1%.
وبالنسبة للاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبتها نحو 6.5%، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على نسبة 3.9% من إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، ثم قطاع الزراعة واستحوذ على نسبة 3.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وسجل حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2018/2019 نحو 148.5 مليار جنيه تمثل "2.8%" من الناتج المحلى الإجمالي بالموازنة، وذلك فى إطار التوجهات نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية.
نسبة الاستثمارات المنفذة
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