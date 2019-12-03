شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يعلق على ضعف أداء البورصة: دورى تبسيط إجراءات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تساؤل حول دور الهيئة لمواجهة ضعف أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، قائلا: "دور هيئة الرقابة المالية تبسيط إجراءات قيد الشركات الجديدة بسوق المال، وهو بالفعل ما تم خلال الفترة الماضية"، مضيفا: "اسألوا الشركة الجديدة-قاصدا شركة راميدا- عن سرعة تسجيل أوراقها للقيد، وكيف تم تحفيزها للقيد بالبورصة المصرية، أما صعود ونزول البورصة فيتم فى كافة الأسواق المالية.

وأضاف عمران، خلال لقاء صحفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لاستعراض إنجازات هيئة الرقابة المالية خلال العشر سنوات منذ إنشائها، وخططها المستقبلية، أن الهيئة أجرت تعديلات عديدة لتسهيل إجراءات قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وتحفيض تكلفة القيد والتداول، مشيرا إلى أن التسهيلات شملت الشركات الأجنبية، إذ تضمنت التعديلات معاملة الشركات الأجنبية كشركات مصرية، حال وجود 50% من أصولها بمصر.

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وتابع أنه أما بالنسبة للترويج للبورصة المصرية، فهذا دور إدارة البورصة المصرية.

وكان الدكتور محمد عمران، قد كشف عن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.