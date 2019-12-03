رئيس الرقابة المالية يعلق على ضعف أداء البورصة: دورى تبسيط إجراءات القيد

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وأضاف عمران، خلال لقاء صحفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لاستعراض إنجازات هيئة الرقابة المالية خلال العشر سنوات منذ إنشائها، وخططها المستقبلية، أن الهيئة أجرت تعديلات عديدة لتسهيل إجراءات قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وتحفيض تكلفة القيد والتداول، مشيرا إلى أن التسهيلات شملت الشركات الأجنبية، إذ تضمنت التعديلات معاملة الشركات الأجنبية كشركات مصرية، حال وجود 50% من أصولها بمصر.
وتابع أنه أما بالنسبة للترويج للبورصة المصرية، فهذا دور إدارة البورصة المصرية.
وكان الدكتور محمد عمران، قد كشف عن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.
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