شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الرقابة المالية: أكثر من 50 شركة سمسرة حصلت على رخصة "الشورت سيلنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصول أكثر من 50 شركة سمسرة على رخصة تقديم آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، مضيفا أن هناك نحو 9 عمليات نفذت بتلك الآلية، فى أول يوم تطبيقه.

وطبقت آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أمس الأول، وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهى الأوراق المالية المستوفاة للمعايير المنصوص عليها فى قرار رئيس البورصة المصرية رقم (757) لسنة 2019، بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

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وحول آلية صانع السوق، قال النشار، إنه لم تتقدم أى شركة بطلب ترخيص تقديم النشاط، مؤكدا أن دور هيئة الرقابة المالية يقتصر على إصدار آليات جديدة لتنشيط السوق، أما تفعيلها فيرجع للسوق.