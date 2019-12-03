شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: سياف تصدر أول صكوك للشركات بمصر بقيمة 50 مليون دولار خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لرويترز اليوم الثلاثاء، إن أول إصدار لصكوك الشركات بمصر سيكون خلال أسابيع لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر سيتولى دور مدير الطرح لصكوك شركة سياف.

وتابع أن هناك شركة مقاولات ستحصل خلال الأسابيع المقبلة على الموافقة لطرح صكوك تزيد قيمتها عن مليار جنيه.