الاقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 15863 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5019 نقطة.

 

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.

 

 

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