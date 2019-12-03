شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 15863 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5019 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02% ليصل مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.