شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالرقابة المالية: تقدم شركتين بأوراق الطرح ببورصة النيل برأسمال 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم شركتين للتسجيل للطرح ببورصة النيل، وجارى استيفاء المستندات للموافقة على الطرح، موضحا أن رأس مال مال الشركتين واحدة بقيمة 50 مليون جنيه، والثانية بقيمة 100 مليون جنيه، وتعملا بنشاط المقاولات والقطاع المالى غير المصرفى.

وقالت مصادر في سوق المال، إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (RMDA) بأكثر من مرة ونصف (3.27 مرة) في اليوم الثاني لفتح الاكتتاب.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، على نشرة الطرح الخاصة بشركة راميدا بغرض بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوى والمملوكة لأحد مساهمة الشركة.

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وبدأ يوم الخميس 28 نوفمبر الماضى الاكتتاب العام لنحو 18.8 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة راميد بالبورصة المصرية بسعر 4.66 جنيه للسهم ومن المقرر غلق باب الاكتتاب يوم 4 ديسمبر الجاري.

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا (RMDA) عن السعر النهائي لعملية الطرح العام بالبورصة المصرية عند 4.66 جنيه للسهم.