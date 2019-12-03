شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالرقابة المالية: تقدم شركتين بأوراق الطرح ببورصة النيل برأسمال 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مصادر في سوق المال، إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (RMDA) بأكثر من مرة ونصف (3.27 مرة) في اليوم الثاني لفتح الاكتتاب.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، على نشرة الطرح الخاصة بشركة راميدا بغرض بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوى والمملوكة لأحد مساهمة الشركة.
وبدأ يوم الخميس 28 نوفمبر الماضى الاكتتاب العام لنحو 18.8 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة راميد بالبورصة المصرية بسعر 4.66 جنيه للسهم ومن المقرر غلق باب الاكتتاب يوم 4 ديسمبر الجاري.
أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا (RMDA) عن السعر النهائي لعملية الطرح العام بالبورصة المصرية عند 4.66 جنيه للسهم.
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