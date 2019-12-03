شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الرقابة المالية: نستهدف تخفيض المعاملات الورقية بالهيئة 60% نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض النشار، خلال لقاء صحفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، لاستعراض إنجازات الهيئة خلال العشر سنوات منذ إنشائها، وخططها المستقبلية، بحضور قيادات الهيئة، جهود هيئة الرقابة المالية فى مكافحة غسل الأموال، قائلا إن هناك جهة تنظيمية لمكافحة غسل الأموال بالولايات المتحدة، لها عدة فروع بمختلف الدول منها مصر، وهناك ممثل بهيئة الرقابة المالية بفرع مصر، مضيفا أن دور هيئة الرقابة المالية، الربط بين الشركات التى تتعامل معها والنائب العام ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وشركة اى سكور، لسرعة تنفيذ أى قرار يصدر بالتحفظ على الأموال، منوها إلى أن الشركات التابعة لها، وهى نحو 3 آلاف شركة يصعب الربط بينها مع الأجهزة المختلفى، لذا تم الربط مع شركات التأمين على الحياة، وشركات الوساطة التى لديها أكبر عدد من العملاء، وشركات إدارة المحافظ.
وتابع أن هيئة الرقابة المالية سيكون لها الفضل فى تقييم مصر بوحدة مكافحة غسل الأموال.
وذكر النشار، أن هيئة الرقابة المالية أعدت استراتيجية عملها خلال الأربع سنوات المقبلة، تضمنت أهداف متوسطة وبعيدة المدى لقياس الالتزام بها، وتم تعديل بعض تلك المستهدفات من خلال مراجعة أداء القطاعات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية راعت الاستدامة.
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