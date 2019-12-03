شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3-12-2019 طبقا لمصرف سورية المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر الليرة السورية مقابل العملات فى سورية اليوم الثلاثاء 3-12-2019 ، فى السوق الرسمية طبقا لمصرف سورية المركزى ومنها الدولار الأمريكى مقابل الليرة ، حيث سجل الـ1 دولار أمريكي بين 435 ليرة إلى 438 ليرة بالسوق الرسمية. الدولار أمريكي (USD)

الدولار أمريكي (USD) بين 435.00 ليرة الى 438.00 ليرة. اليورو (EUR)

اليورو (EUR) بين 481.44 ليرة الى 484.82 ليرة. الجنيه الإسترلينى (GBP)

الجنيه الإسترلينى (GBP) بين 562.65 ليرة الى 566.60 ليرة. Advertisements دولار كندى (CAD)

دولار كندى (CAD) بين 326.83 ليرة الى 329.12 ليرة. الريال السعودى (SAR)

الريال السعودى (SAR) بين 115.95 ليرة الى 116.77 ليرة. الين اليابانى (JPY)

الين اليابانى (JPY) بين 398.25 ليرة الى 401.05 ليرة. الجنية المصرى EGP))

الجنية المصرى EGP)) بين 27.01 ليرة الى 27.20 ليرة.

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