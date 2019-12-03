شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جديدة.. السياحة العالمية تٌرشد ذوى الاحتياجات الخاصة لمقاصد سياحية مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة أطلقت منظمة السياحة العالمية مبادرة تحت شعار "وجهات سياحية متاحة للجميع فى 2019"، وذلك لإرشاد هذه الفئة التى تمثل 10% من حجم السياحة العالمية إلى الأماكن التى يمكنهم الوصول لها وقضاء اجازة ميسرة.

وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك: "السياحة يمكن أن تحقق انجازاتها كقطاع، فقط إذا كانت شاملة ومفتوحة للجميع"، وأضافت "لهذا السبب أطلقنا وجهات السياحة التي يمكن الوصول إليها # ATD2019 ، للاعتراف بالعمل الرائع الذي يتم القيام به لتوفير السفر للجميع".

وتعتبر السياحة الميسرة مفهوم حديث نسبيًا فى قطاع السياحة، ولكنه حقق انتشارا كبيرا فى الفترة الآخيرة خاصة فى الدول الأوروبية، فى حين تحاول الدول العربية اللحاق بهذا التوجه، ويهتم هذا النمط السياحى بذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن، حيث يوفر لهم خدمات خاصة فى المقاصد السياحية.