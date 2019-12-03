الاقتصاد

اليوم انطلاق فعاليات المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة بعنوان :"إحداث نقلة نوعية في المؤسسات العامة بأفريقيا من أجل التنمية المستدامة" بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تستضيفه مصر في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 400 ممثل عن دول القارة الأفريقية.

 

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة اليوم بكلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويشارك بالجلسة كذلك الدكتورة رولاند مسيسكا لإلقاء كلمة رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، كما تتضمن جلسات اليوم جلسة بعنوان رسائل التضامن من شركاء التنمية.

 

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ويشارك في المؤتمر عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف ووكالات الحوكمة ومسئولين من القطاعين العام والخاص وباحثون من معاهد تطوير الإدارة والأكاديميين فضلًا عن مشاركة الوزراء المنتمون إلى مجالات الحكومة المحلية والإقليمية والوطنية وعدد من القيادات المدنية من نطاق واسع من المجتمع ومهنيون ومشاركون شباب من المهتمين بالإدارة العامة.

 

ومن المؤسسات المشاركة الشبكة الأفريقية لمديري الموارد البشرية في القطاع العام، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا والأكاديمية التابعة لها – الأكاديمية الأفريقية للحكم المحلي، القمة العالمية للحكومات، معهد التطوير التنظيمي، الجمعية الأمريكية للإدارة العامة، المعهد الدولي للعلوم الإدارية، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

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