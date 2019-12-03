شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق فعاليات المائدة المستديرة الأربعين للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والان مع تفاصيل الخبر
وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة اليوم بكلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويشارك بالجلسة كذلك الدكتورة رولاند مسيسكا لإلقاء كلمة رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، كما تتضمن جلسات اليوم جلسة بعنوان رسائل التضامن من شركاء التنمية.
ويشارك في المؤتمر عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف ووكالات الحوكمة ومسئولين من القطاعين العام والخاص وباحثون من معاهد تطوير الإدارة والأكاديميين فضلًا عن مشاركة الوزراء المنتمون إلى مجالات الحكومة المحلية والإقليمية والوطنية وعدد من القيادات المدنية من نطاق واسع من المجتمع ومهنيون ومشاركون شباب من المهتمين بالإدارة العامة.
ومن المؤسسات المشاركة الشبكة الأفريقية لمديري الموارد البشرية في القطاع العام، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا والأكاديمية التابعة لها – الأكاديمية الأفريقية للحكم المحلي، القمة العالمية للحكومات، معهد التطوير التنظيمي، الجمعية الأمريكية للإدارة العامة، المعهد الدولي للعلوم الإدارية، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.
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