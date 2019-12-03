شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى برئاسة محمود القيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدجينكو للتجارة الدولية وعضوية كل من فؤاد يونس رئيس مجلس إدارة شركة يونس الاستشارية عبد الحليم عاصم مستشار رئيس شركة تاليس إفريقيا والشرق الأوسط وعادل دانش رئيس مجلس ادارة شركة سيليكون واحة وأحمد شوقي المدير التنفيذي لمكتب مازارز مصطفي شوقي للمحاسبة والمراجعة وعلاء دياب رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصلات الزراعية وعمرو عطية عضو مجلس إدارة شركة إيجي ترانس افيدبيم والدكتور اشرف الجزايرلي رئيس شركة مشرق لتنمية الاعمال والهامي الزيات رئيس شركة ايميكو للسياحة.

وكذلك غادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية وحامد حسونة المدير الاقليمي لبنك يوباف وكريم رفعت رئيس مجلس إدارة شركة ان جيدج للاستشارات وماري لويس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بي تي ام ومحمد طلعت رئيس شركة بانج إيجيبت ومحمد اوزالب رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر ومحمد حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية ومنير جورج شركة مقار للاستشارات المالية وأحمد الطويل نائب رئيس شركة تراينجل ايجيبت والدكتور أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوموتومو ايجيبت.

ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

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وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجارى والاستثمارى، مؤكداً أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وان فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الاوربيين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال الـ9 اشهر الاولي من العام الجاري.

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفرنسا.