شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التراجع وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق ، ومع شح المحفزات الإيجابية واستمرار عمليات البيع ، فأسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم مرشحة بقوة للتخلي مرة أخرى عن مستويات 7,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 49$ بما يعادل نسبة 0.7% إلى 7,265$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,314$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,415$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الاثنين نسبة 1.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار سيطرت عمليات البيع على تعاملات العملة الرائدة فى السوق.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 197 مليار$ ،مع استمرار هبوط أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

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فقدت أكبر عملة مشفرة العالم " البتكوين" نسبة 17.5% على مدار تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، فى رابع خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل الأجواء السلبية التي سيطرت على السوق خلال تلك الفترة.

أبرز النقاط السلبية ،الأنباء حول تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملات المشفرة فى الصين ، عقب شائعات عن قيام الشرطة الصينية بمداهمات على مكاتب التشفير فى مدينة شنغهاي.

وفى وسط تلك الأجواء ، ومع استمرار عمليات البيع المفتوحة ،وضعف المحفزات الإيجابية بالسوق ،فأسعار البتكوين مرشحة لمزيد من الهبوط ،والتخلي مجددا عن مستويات 7,000$.

من ناحية أخرى تتباين الآراء بخصوص مستقبل سعر البتكوين بعد أيار/مايو 2020 ، والذي يشهد تخفيض مكافأة التعدين إلى النصف ،فهناك من يعتقدون أن السعر سيتحرك فى سوق صاعدة ،وآخرون يعتقدون أن السوق لن تتحرك كثيرا.

بداية من أيار/مايو القادم، سوف تنخفض المبالغ المدفوعة إلى عمال المناجم لكل كتلة من 12.5 BTC إلى 6.25 BTC.