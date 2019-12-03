شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما حقق بالأمس أكبر قفزة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ، عقب بيانات تصنيع ضعيفة فى الولايات المتحدة ، عززت مجددا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1078$ من سعر الافتتاح 1.1077$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1082$ ، و أدنى سعر 1.1071$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1090$.

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وعلى صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر المنقضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.2% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل ضعف طلب العملات ذات العائد المنخفض ، فى ظل تطورات إيجابية عن المحادثة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعاذ تلك الخسارة أيضا إلى توالي إفصاح الاقتصاد الأوروبي عن بيانات تؤكد استمرار ابتعاده عن مستهدفات البنك المركزي للنمو والتضخم فى منطقة اليورو.

قال المعهد الأمريكي لإدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر نشاط المصانع الوطنية انخفض 0.2 نقطة إلى 48.1 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، بأقل قراءة منذ حزيران/يونيو 2009 ،ليسجل القطاع رابع شهر من الانكماش دون مستوي 50 نقطة ،توقع الاقتصاديون مستوي 49.2 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 48.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.

عززت تلك البيانات مجددا احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه هذا الشهر ، خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.