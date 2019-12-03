شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير المستثمرين للحمائية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.10% لتتداول حالياً عند 897.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 898.44$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.91.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون إدارته ستفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادم من البرازيل والأرجنتين، مضيفاً أن البلدان قامتان بتخفيض موسع في عملتها بما قد ينعكس سلباً على المزارعين الأمريكيين، وموضحاً أنه أعطي أوامره الفورية بإعادة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادمة من تلك البلدان.

وتابعنا أيضا أمس الاثنين أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كونه لم يكن يعلم أن توقيعه الأربعاء الماضي على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً والذي يدعم المتظاهرين في هونج كونج قد يعيق الاتفاق التجاري الأولى المرتقب بين الولايات المتحدة والصين، مع تأكيده على أن بكين لا تزال تريد إبرام اتفاق تجاري مع واشنطون، مضيفاً "لكننا سنرى ما سيحدث"،

وفي نفس السياق، نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بالأمس لكون بلاده ستزيد الرسوم الجمركية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار وفقاً لما تم إقراره مسبقاً بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر، وذلك في حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق تجاري، وذلك مع إفادته بأن الاتفاق التجاري يجب أن يكون جيد وأن الرئيس الأمريكي ترامب لن يوقع على اتفاق سيء.

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وتابعنا أيضا بالأمس عقب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ووزير التجارة الأمريكي روس، أعرب كبير مستشاري البيت الأبيض كيليان كونواي أنه من الممكن إبرام الاتفاق التجاري مع الصين قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً بأنه يتم كتابة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الوقت الراهن، وفي المقابل أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرضها عقوبات ضد منظمة حقوق الإنسان الأمريكية بسبب دعم الأخيرة للمحتجين في هونج كونج.

كما أفادت وزارة الخارجية الصينية أيضا بالأمس أنه بكين قررت تعليق الطائرات العسكرية الأمريكية ومنعها من الدخول إلى المجال الجوي لمدينة هونج كونج لما يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت صحيفة جلوبال تايمز الأحد الماضي بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الشهر الماضي كشف مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعاته المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 وتوقعاته الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد التقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.