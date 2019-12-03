شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أركان العقارية" تبحث توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم 18 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أركان الكويت العقارية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% للسهم الواحد.

وأشارت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 8 فلوس للسهم لجميع المساهمين المقيدين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم الاستحقاق.

ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019، والمصادقة عليها.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.380 مليون دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الرابع من العام الجاري إلى انخفاض ربح بيع عقارات استثمارية.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 2.2 مليون دينار بالربع الرابع، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 909.3 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر 2019، من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.